Coronavirus Inter, l'appello di Zanetti: "Serve responsabilità di tutti"

"Siamo in emergenza. È un momento di grande difficoltà. Dobbiamo essere responsabili più che mai. Dobbiamo rispettare le regole, rimaniamo a casa. I medici stanno facendo un lavoro enorme, collaboriamo alla raccolta fondi che stiamo facendo. Andrà tutto bene'': è l'appello del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in un video pubblicato dal profilo Twitter del club nerazzurro, in un post che ricorda la campagna di crowdfunding lanciata ieri dal club nerazzurro con l'hashtag #TogetherAsATeam.

