Coronavirus, l'analisi del bollettino del 25 giugno: due focolai a Bologna e Mondragone

25 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 25 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino peggiore di ieri, a causa della scoperta di due focolai (uno a Mondragone, l'altro a Bologna). Sale leggermente il numero dei morti giornalieri. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 296, in aumento di un centinaio rispetto a ieri. L'incremento è dovuto al raddoppiamento dei casi in Lombardia (ieri 88, oggi 170), il focolaio a Mondragone (17 casi) e quello di Bologna in un'azienda di trasporti (47 casi). Il numero delle persone testate è pressoché stabile (ieri 30.237, oggi 29.421), quindi il rapporto con i positivi si abbassa a un positivo ogni 99,40 persone. I tamponi processati sono 56.061, il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 189,40 tamponi. Il focolaio di Bologna è completamente circoscritto, in quello di Mondragone la preoccupazione è legata al fatto che 3-4 persone risultate positive hanno abbandonato la zona rossa e al momento sono irrintracciabili.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti sale a 34. Di questi ben 22 sono in LOmbardia. Lincremento dei guariti è di 614, per un calo dei positivi di 352.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 4 unità, i ricoveri di 95, per un totale rispettivamente di 103 e 1.515. Dati incredibili se si pensa ai massimi rispettivamente di 4.068 e 29.010.

CONTAGIO E REGIONI - Dopo la Lombardia la regione più colpita è l'Emilia Romagna con 47 nuovi contagiati (focolaio Bologna). In doppia cifra anche Liguria (14), la Campania (12 per il focolaio di Mondragone) e il Lazio (12). Per contro, nessun nuovo caso di positività al coronavirus in Basilicata, Calabria, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta".

24 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 24 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino peggiore di ieri, ma comunque molto buono considerando che i numeri di 24 ore fa erano di gran lunga i migliori da inizio epidemia. Il dato più negativo è sicuramente l'incremento dei morti giornalieri. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 190, in leggero rialzo in parte dovuto al numero maggiore di persone testate. Oggi questo numero è di 30.237, con un positivo ogni 159 persone, leggermente più basso di ieri ma pur sempre molto buono. I tamponi processati sono 53.266, il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 280,35 tamponi.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti purtroppo sale a 30. Nessuna vittima in 11 regioni: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. In più, per un "ricalcolo" non meglio definito, la provincia di Trento ha eliminato 61 decessi dai conteggi precedenti. L'incremento dei guariti è di 1.526, per un calo dei positivi di 918.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 8 unità, i ricoveri di 243, per un totale rispettivamente di 107 e 1.610. Dati incredibili se si pensa ai massimi rispettivamente di 4.068 e 29.010.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 190 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 88 nuovi positivi (il 46,3% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni, l'incremento di casi è di 22 in Piemonte, 44 in Emilia Romagna e 11 in Campania. Zero contagi in 5 regioni: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Basilicata, a cui si aggiunge la provincia di Trento".