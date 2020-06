Coronavirus, l'analisi del bollettino del 8 giugno: sale il numero dei nuovi positivi

08 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 8 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino negativo rispetto ai giorni scorsi, gli indicatori sono tutti in controtendenza anche se la platea dei tamponi è molto bassa. Sale leggermente l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 280, in aumento rispetto ai giorni scorsi. La platea ristretta dovuta ai 27.112 tamponi processati, rende poco indicativo il risultato ottenuto. Altra variaile è capire a chi sono stati destinati i tamponi, probabilmente ristretti a una fascia di popolazione maggiormente sintomatica: a Roma per esempio sono stati testati tutti i contatti diretti e indiretti del focolaio del San Raffaele. ll rapporto totale tra test processati e positivi è di un positivo ogni 96,83 tamponi, in netta diminuzione rispetto all'ultimo periodo. Dato importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 16.301 persone, quindi un positivo ogni 58 persone, ovvero l'1,7%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti sale a 65. Nessun decesso in 11 regioni: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna. L'incremento dei guariti è di 747, per un calo dei malati di 532 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 4 unità, i ricoveri di 135. Tassi sempre bassi, ma tendenza alla diminuzione ormai stabile da inizio aprile.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 280 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 194 nuovi positivi (il 69,2% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni l'incremento di casi è di 14 casi in Piemonte, 20 in Emilia Romagna, di 14 in Liguria e di 16 nel Lazio. Zero casi in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise Basilicata. Un solo caso in Puglia, Sicilia, Friuli V.G. e un caso rispettivamente in provincia di Trento e di Bolzano. Due casi in Marche e Campania, 4 in Veneto e 9 in Toscana".

07 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 7 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Altro bollettino positivo, con il virus che circola con una velocità sempre più bassa. Scende anche l'incremento dei morti. L'analisi di tutti i punti.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 197, quindi confermano il trend di decrescita di ieri e che il dato di due giorni fa ha rappresentato un'oscillazione sporadica. I tamponi processati arrivano a 49.478. In Lombardia oggi sono 125 i nuovi positivi, quindi il 63,4% dei nuovi contagi.Il rapporto totale tra test processati e positivi è di un positivo ogni 251,16 tamponi. Dato importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 27.894 persone, quindi un positivo ogni 142 persone, ovvero lo 0,7%.

RAPPORTO POSITIVI/TEST REGIONI - Il rapporto tra nuovi positivi e persone testate è sopra il 2% in Lombardia e Liguria, tra l'1 e il 2% solo in Abruzzo. Sopra il 4% in Valle d'Aosta ma il dato è molto alto perché in una regione piccola con pochi contagi e pochi tamponi bastano 2 casi (come oggi) per causare una grande variazione, che però non è detto che indichi un allarme: ieri questo dato per la Valle era al 2%, due giorni fa a zero.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 53. L'incremento dei guariti è di 759, per un calo dei malati di 615 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 6 unità, i ricoveri di 138. Tassi più bassi, ma tendenza alla diminuzione ormai stabile da inizio aprile.

CONTAGIO E REGIONI - Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus oltre la Lombardia, l'incremento di casi è di 14 in Emilia Romagna (ma 0 a Bologna città), di 13 in Liguria, di 11 nel Lazio e 10 in Piemonte. Zero contagi in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Anche il Veneto ha annunciato zero contagi, quindi i 6 riportarti nel bollettino della Protezione Civile si riferiscono ai giorni scorsi".

06 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 6 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino che torna positivo, sui livelli record di due giorni fa. Sempre instabile il dato lombardo, scende l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 270, quindi di gran lunga minori rispetto ai 518 di ieri. Inoltre i tamponi processati aumentano fino a 72.485, contro i 65.028 di 24 ore fa. In Lombardia scendono i nuovi positivi a 142 (ieri 402), ma diminuiscono anche i test che si fermano a 13.696 (ieri 19.389). In Lombardia il virus circola a livelli molto più alti del resto d'Italia, quindi la diminuziuone dei tamponi corrisponde proporzionalmente a una netta diminuzione dei casi di positività. Il rapporto totale tra test processati e positivi è di un positivo ogni 268,46 tamponi, tornato ai livelli record di due giorni fa. Dato importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 34.036 persone, riscontrando 270 positività, quindi un positivo ogni 126 persone, ovvero lo 0,8%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 77, di cui 27 in Lombardia. Nessuna vittima in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'incremento dei guariti è di 1.297, per un calo dei malati di 1.099 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 23 unità, i ricoveri di 299. Tendenza ormai stabile da aprile e ritmi consolidati da giorni al netto di un'eccezione il 3 giugno.

CONTAGIO E REGIONI - Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 38 in Piemonte, 17 in Emilia Romagna, di 13 in Liguria e di 28 nel Lazio (dove si è registrato un focolaio al San Raffaele Pisana). Zero nuovi contagi in Umbria, Molise, Campania, Basilicata e Calabria".

05 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 5 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino che segnala un aumento dei nuovi contagi rispetto a ieri, ma le cifre tendono a far sembrare la situazione più preoccupante di quella che realmente è. I morti scendono lievemente. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 518, quindi a livello unitario l'incremento rispetto ai 177 di ieri è evidente. In realtà la quasi totalità dell'incremento è concentrata nella sola Lombardia (oggi 402 casi, ieri 84), dove nella giornata odierna sono stati analizzati 19.389 tamponi (ieri 3.410). Il numero totale dei tamponi è 65.028 , con un rapporto tra test processati e positivi che scende in maniera evidente a un positivo ogni 125,54 tamponi. Al di fuori della Lombardia però la differenza delle ultime 24 ore è molto ristretta: oggi 116 nuovi casi, ieri 93. Non considerando la regione più colpita d'Italia dal virus ieri il rapporto tra test processati e positivi era di un positivo ogni 500,46 tamponi, oggi di un positivo ogni 393,44. La riflessione più immediata è che in Lombardia il virus circola, quindi il dato si abbassa molto quando diminuiscono i tamponi processati. Dato importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 40.470 persone, riscontrando 518 positività, quindi un positivo ogni 78 persone, ovvero l'1,3%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende leggermente a 85, concentrati soprattutto in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. In queste tre regioni si registrano il 60% delle vittime odierne. Nessun morto in Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. L'incremento dei guariti è di 1.886, per un calo dei malati di 1.453 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 22 unità, i ricoveri di 202. Tendenza ormai stabile da aprile e ritmi consolidati da giorni al netto di un'eccezione il 3 giugno.

CONTAGIO E REGIONI - Fuori dalla Lombardia l'incremento di casi è di 49 in Piemonte, 17 in Emilia Romagna e 14 in Liguria. Nelle altre 16 regioni i casi non arrivano a dieci: 9 nel Lazio, 7 in Toscana, 6 in Veneto, 4 in Puglia, 2 in Sardegna, Abruzzo e Marche, 1 in Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; 0 in Campania, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata".

04 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 4 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino estremamente positivo per quanto riguarda nuovi contagi e velocità del virus, sale leggermente invece l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - La notizia molto positiva è che i nuovi contagiati sono 177, di gran lunga il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. I tamponi analizzati risalgono fino a 49.953. Il rapporto tra test processati e positivi raggiunge la cifra record di un positivo ogni 282,22 tamponi. A un mese dalle prime riaperture sicuramente il dato è assolutamente positivo. Dato importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 27.451 persone, riscontrando 177 positività, quindi un positivo ogni 155 persone, ovvero lo 0,6%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti sale a 88. Nessuna vittima in sei regioni: Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli. L'incremento dei guariti è di 957, per un calo dei malati di 868 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 15 unità, i ricoveri di 239. Importantissimo soprattutto il primo dato, visto che al momento in terapia ci sono 338 malati Covid.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 177 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 84 nuovi positivi (il 47,4% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 24 casi in Piemonte, 18 in Emilia Romagna, di 21 in Liguria e di 11 nel Lazio. Zero casi oggi in 8 regioni: Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Un solo caso rispettivamente in Campania e Toscana".

03 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 3 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino ingannevole, a causa del numero ristretto di tamponi analizzati, risale leggermente l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati si fermano a 37.299, consuetudine dopo un giorno di festa. Il rapporto tra test processati e positivi raggiunge un positivo ogni 116,20 tamponi, abbastanza inferiore rispetto al livello dei giorni scorsi. La diminuzione però non deve spaventare, perché il numero limitato di tamponi processati ha ristretto la platea ai sintomatici e quindi fatto crollare il numero di tamponi negativi. Dato importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 20.035 persone, riscontrando 321 positività, quindi un positivo ogni 62 persone, ovvero l'1,6%. Il fatto che ieri i nuovi contagi fossero 318 e oggi 321, rende perfettamente l'dea che la differenza è tutta dovuta al numero differente di test analizzati.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 71. Soltanto in Lombardia sono 29, non si registrano morti in Veneto, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'incremento dei guariti è di 846, per un calo dei malati di 596 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 55 unità, i ricoveri di 174Importantissimo soprattutto il primo dato, visto che al momento in terapia ci sono 353 malati Covid.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 321 tamponi positivi rilevati oggi, come detto la maggior parte sono in Lombardia, con 237 nuovi positivi (il 73,8% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 19 casi in Piemonte, 14 in Emilia Romagna, di 17 in Liguria e di 10 nel Lazio. In pratica la Lombardia ha più di 10 volte nuovi casi rispetto alla seconda regione più colpita. Nessun caso registrato oggi in provincia di Bolzano e in Valle d'Aosta, Friuli V.G., Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Solo un caso rispettivamente in Trentino, Puglia e Marche".

02 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 2 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino positivo, soprattutto per la diminuzione dell'incremento dei morti. Scende un po' il rapporto tra persone testate e positivi rispetto a ieri, pur rimanendo su un livello ottimale. L'analisi più approfondita.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati tornano a salire fino a 52.159. Il rapporto tra test processati e positivi raggiunge un positivo ogni 164,02, leggermente inferiore rispetto a un positivo ogni 176,37 di ieri ma rimanendo comunque su livelli ottimi. Dato ancora più importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 25628 persone riscontrando 318 positività, quindi un positivo ogni 81 persone, ovvero l'1%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 55. Non si registrano morti in Valle D'Aosta, Piemonte (ma con 8 morti nei giorni scorsi), provincia di Bolzano, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. L'incremento dei guariti è di 1.737, per un calo dei malati di 1.474 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Tendenza (ormai consolidata da due mesi) confermata anche oggi per le terapie intensive e i ricoveri: le prime scendono di 16 unità, i secondi di 183. Alla vigilia dell'apertura dei confini regionali questi dati forniscono un margine importante con le soglie di sicurezza

CONTAGIO E REGIONI - Dei 318 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 187 nuovi positivi (il 58,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 57 casi in Piemonte, 19 in Emilia Romagna, di 15 in Liguria. Nel Lazio sono 5 i casi, a Roma città 3. Casi zero in 8 regioni: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna".

01 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 1 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Velocità del virus sempre più in calo, incremento dei morti in discesa rispetto a ieri. L'analisi punto per punto.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati scendono a 31.394. Il rapporto tra test processati e positivi raggiunge il livello record di un positivo ogni 176,37 (il miglior risultato prima di oggi era di un positivo ogni 166,69, ma su una platea di 69.342). Dato ancora più importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 18.053 persone riscontrando 178 positività, quindi un positivo ogni 101 persone, ovvero meno dell'1%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 60Nessuna vittima in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. L'incremento dei guariti è di 848, per un calo dei malati di 708 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Tendenza confermata anche oggi per le terapie intensive e i ricoveri: le prime scendono di 11 unità, i secondi di 288.

CONTAGIO E REGIONI - La Lombardia (50 contagi, ma con pochissimi tamponi processati) oggi viene superata dalla Liguria, che oggi registra un aumento di 56 casi di positività. Poi ci sono 21 casi in Piemonte, 19 in Emilia Romagna e 10 nel Lazio (5 a Roma). Zero nuovi contagi nelle Marche, in Sicilia, in Umbria, nel Molise, in Basilicata e in Calabria".

31 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 31 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino che conferma l'esigua velocità del virus e che certifica un'importante diminuzione dell'incremento dei morti. Per i prossimi giorni è attesa l'entrata a regime dei dati successivi alle aperture del 18 maggio.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati scendono prevedibilmente a 54.118. Il rapporto tra test processati e positivi, nonostante i test siano più ristretti sui sintomatici, raggiunge il livello di un positivo ogni 152,45 (il secondo miglior risultato dopo quello di ieri di un positivo ogni 166,69). Dato ancora più importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 28.948 persone riscontrando 355 positività, quindi un positivo ogni 82 persone, ovvero l'1,2%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende in maniera importante a 75. Solo la Lombardia ha registrato più di 10 vittime. In Piemonte sarebbero zero se non fosse per le 9 vittime dei giorni scorsi conteggiate oggi. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna.L'incremento dei guariti è di 1.874, per un calo dei malati 1.616 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Tendenza confermata anche oggi per le terapie intensive e i ricoveri: le prime scendono di 15 unità, i secondi di 293.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 355 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 210 nuovi positivi (il 59,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 54 casi in Piemonte, 31 in Emilia Romagna, di 13 nel Lazio (8 a Roma) e di 12 in Liguria. Le altre 15 regioni hanno meno di 10 nuovi casi, e zero Umbria, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata".

30 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 30 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Cala sempre più la velocità del virus, quando ormai sono a regime anche gli effetti delle aperture del 4 maggio (primo ciclo). Aumenta purtroppo l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati scendono a 69.342. Il rapporto tra test processati e positivi raggiunge il livello record da inizio epidemia, cioè un positivo ogni 166,69 (il precedente primato era di un positivo ogni 145,27 del 26 maggio). Dato ancora più importante è il rapporto tra persone testate e positive: oggi sono state testate 36.051 persone riscontrando 416 positività, quindi un positivo ogni 87 persone, ovvero l'1,2%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti sale a 111. Per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima: si tratta di Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. Si registra una sola vittima nelle Marche e in Sicilia. La Lombardia è l'unica regione che oggi fa registrare più di 10 vittime.L'incremento dei guariti è di 2.789, per un calo dei malati 2.484 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Terapie intensive e ricoveri scendono di 25 e 414. Sale il tasso del calo rispetto ai giorni scorsi.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 416 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 221 nuovi positivi (il 53,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 82 casi in Piemonte, di 32 in Liguria e 20 in Emilia Romagna. Nel Lazio sono 6 i casi, a Roma 2. Nessun caso in Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna".

29 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 29 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "La velocità del virus scende, i morti giornalieri purtroppo salgono. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati scendono leggermente a 72.135, mantenendo comunque un livello alto. Il rapporto tra test processati e positivi raggiunge il livello di un positivo ogni 139,80, salendo rispetto a ieri. Dato ancora più importante è tra persone testate e positive: oggi sono state testate 38.233 persone, quindi si ha un positivo ogni 74 persone, ovvero l'1,3%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti sale a 98 giornalieri. Dal conto complessivo vanno tolti 11 decessi delle Marche, per i quali è stata erroneamente comunicata la positività al virus. Non si registrano vittime in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna. L'incremento dei guariti è di 2.240, per un calo dei malati 1.811 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Terapie intensive e ricoveri scendono di 14 e 285. Confermata la tendenza cha va avanti rispettivamente dal 3 e dal 5 aprile.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 516 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 354 nuovi positivi (il 68,6% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 56 casi in Piemonte, 38 in Emilia Romagna, di 14 in Liguria e di 16 nel Lazio. Nessuna caso in Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo e provincia di Bolzano".

28 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 28 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Il dato più positivo è il calo dell'incremento dei morti, sale anche il rapporto tra tamponi testati e positivi. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati salgono a 75.893. Il rapporto tra test processati e positivi raggiunge il livello di un positivo ogni 127,98, ieri era di un positivo ogni 115,28. Oggi sono state testate 39.838 persone, quindi si ha un positivo ogni 64 persone, ovvero l'1,6%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 70. Non si registrano vittime in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. L'incremento dei guariti è di 3.503, per un calo dei malati di 2.980 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Terapie intensive e ricoveri scendono di 14 e 350. Confermata la tendenza cha va avanti rispettivamente dal 3 e dal 5 aprile.

CONTAGIO E REGIONI - Anche oggi, la maggior parte dei 593 tamponi positivi sono in Lombardia, con 382 nuovi positivi (il 64,4% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 58 casi in Piemonte, 74 in Emilia Romagna, di 21 nel Lazio, di 16 in Liguria, di 12 in Veneto. Nessun caso in Basilicata, Calabria, Umbria e Sardegna".

27 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 27 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino in cui scende il rapporto tra tamponi processati e positivi, sale l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati salgono a 67.324, non troppo lontani dalla soglia più alta. Il rapporto tra test processati e positivi raggiunge il livello di un positivo ogni 115,28: ieri era di un positivo ogni 145,27, ma nei cinque giorni precedenti si era su gli ordini di grandezza di oggi. Sono state testate 37.299 persone e individuati 584 nuovi positivi: si tratta di un positivo ogni 64 persone, ovvero l'1,6%. Un leggero aumento dovuto all'incremento dei dati lombardi.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti sale a 117. Non si registrano vittime nelle Marche, in Abruzzo, Alto Adige, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. L'incremento dei guariti è di 2.443, per un calo dei malati di 1.976 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Terapie intensive e ricoveri scendono di 16 e 188. Confermata la tendenza cha va avanti rispettivamente dal 3 e dal 5 aprile.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 584 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 384 nuovi positivi (il 65% dei nuovi contagi di oggi). L'incremento dei contagi è di 73 casi in Piemonte, 16 in Emilia Romagna, di 12 in Toscana, di 39 in Liguria e di 11 nel Lazio. Tutte le altre regioni ne hanno meno di dieci, zero contagi nelle Marche, Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Basilicata".

26 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 26 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino record per quanto riguarda il rallentamento del virus, scende anche l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati sono 57.674 , in salita rispetto al dato di lunedì. Il rapporto tra test processati e positivi raggiunge il livello record di un positivo ogni 145,27 (una settimana fa era un positivo ogni 77,69). Sono state testate 33.944 persone e individuati come 397 nuovi positivi: si tratta di un positivo ogni 86 persone, ovvero l'1,2%. Anche questo dato è il più basso da inizio epidemia.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 78, ieri era di 92. Nessuna vittima in Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria. L'incremento dei guariti è di 2.677, per un calo dei malati di 2.358 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Terapie intensive e ricoveri scendono di 20 e 268. Confermata la tendenza cha va avanti rispettivamente dal 3 e dal 5 aprile.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 397 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 159 nuovi positivi (il 40% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 86 casi in Piemonte, 53 in Liguria, 24 in Emilia Romagna e 18 nel Lazio. Zero contagi in Alto Adige, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata".

25 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 25 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino molto positivo per quanto riguarda la velocità del virus, che diminuisce sempre più. L'incremento dei morti aumenta, visto che oggi sono presenti anche i decessi lombardi. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati sono 35.241, prevedibilmente in calo rispetto ai giorni scorsi (la presenza della domenica incide). Il rapporto tra test processati e positivi torna a salire fino a un positivo ogni 117,47 (ieri un positivo ogni 105,13). Sono state testate 20.676 persone (contro i 35.241 tamponi effettuati, molti in controlli) e individuati come detto 300 nuovi positivi: si tratta di un positivo ogni 69 persone, ovvero l'1,4%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti sale fino a 92, ieri era di 50. I decessi lombardi 24 ore fa erano 0 (dato confermato), mentre oggi sono 34. Nessuna vitttima in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige (1 morto in Trentino), Umbria, Campania, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata. L'incremento dei guariti è di 141.981 per un calo dei malati di 1.294 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Terapie intensive e ricoveri scendono di 12 e 428. Confermata la tendenza cha va avanti rispettivamente dal 3 e dal 5 aprile.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 300 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 148 nuovi positivi (il 49,3% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 48 casi in Piemonte, 29 in Emilia Romagna, di 11 in Veneto, di 17 in Liguria e di 16 nel Lazio. In tutte le altre regioni meno di dieci contagi. Un solo caso in Trentino, Abruzzo e Valle d'Aosta, nessuno in provincia di Bolzano e in Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata".

24 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 24 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Un bollettino particolare oggi, che necessita un approfondimento basato anche su dati non oggettivi.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati scendono a 55.824, ma il calo è atteso in tutti i bollettini domenicali. Il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 105,13 tamponi, sostanzialmente costante rispetto agli ultimi due giorni: ieri era di uno ogni 108,24, venerdì uno ogni 115,61, ma su un numero maggiore di tamponi, quindi meno risptretto sui sintomatici. Sono stati testati 34.206 nuove persone (contro i 55.824 tamponi effettuati, spesso per controlli), quindi visti i 531 nuovi positivi, si tratta di un positivo ogni 64 persone, ovvero l'1,55%. Parametro stabile negli ultimi giorni e ai minimi da quando questo dato è stato diffuso dalla Protezione Civile.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti è di 50 unità, ma non include il numero della Lombardia. La Regione ha informato che, in seguito a un approfondimento, non risultano decessi negli ospedali, mentre sono stati sollecitati i comuni nella comunicazione di eventuali casi domestici. In ogni caso i 50 morti al di fuori della Lombardia confermano il trend di calo degli ultimi giorni: non si registrano vittime in Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Calabria, provincia di Bolzano, Molise e Basilicata. Un solo decesso nelle Marche, in Campania, Puglia e nella provincia di Trento. L'incremento dei guariti si ferma a 1.639 per un calo dei malati di 1.158.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 19 unità, i ricoveri di 82. Numeri sempre più moderati, come prevedibile vista la tendenza costante dai primi di aprile. I ricoverati in terapia intensiva sono meno di dieci in Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli V.G., Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata".

23 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 23 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino simile a quello di ieri, addirittura migliore per quanto riguarda l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati rimangono su ritmi molto alti, oggi sono 72.410. Il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 108,24, praticamente stabile rispetto a 24 ore fa quando era di uno ogni 115,61. In particolare sono state testate 42.579 persone (al netto dei 72.410 tamponi effettuati, molti di controllo) e individuati 669 nuovi positivi. Si tratta di un positivo ogni 63 persone, ovvero l'1,57%: un parametro stabile negli ultimi giorni e ai minimi da quando questo dato è stato diffuso dalla Protezione Civile.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 119, in calo da due giorni rispetto a una soglia più vicina ai duecento. L'incremento dei guariti si arresta a 2.120, per una diminuzione dei malati di 1.570 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive e i ricoveri proseguono sulla scia dell'andamento dell'ultimo mese e mezzo. Diminuiscono rispettivamente di 23 e 262 unità, ovviamente con dei tassi più lievi rispetto alla prima fase di discesa.

CONTAGIO E REGIONI - Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 60 casi in Piemonte, 43 in Emilia Romagna, di 10 in Veneto, di 12 in Toscana, di 38 in Liguria e di 18 nel Lazio. Nessun nuovo caso in Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e provincia di Bolzano. Nessun nuovo morto in Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Basilicata e provincia di Bolzano".