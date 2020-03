Coronavirus, la Fifa: "Rinviare ogni match delle nazionali a marzo e aprile"

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il Consiglio della Fifa ha deciso che le regole che obbligano normalmente i club a liberare i giocatori per le partite delle nazionali, non si applicheranno alle prossime finestre internazionali di marzo-aprile a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo fa sapere lo stesso ente calcistico mondiale con un comunicato con cui auspica il rinvio di tutte le partite internazionali precedentemente programmate per marzo e aprile, "come hanno già fatto in Sudamerica ed Asia", così da garantire la sicurezza tanto dei giocatori quanto dei tifosi. "Ma la decisione - precisa la Fifa nella nota - spetta alle singole federazioni in caso di amichevoli e di quelle continentali nel caso dell'organizzazione di match ufficiali". (ANSA).

