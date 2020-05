Coronavirus, Lamorgese: "Gli italiani sono stati responsabili. Faccio un appello ai giovani..."

Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno, ha fatto il punto della situazione su alcuni tempi importanti nel corso del collegamento a Che tempo che fa: "È stato un periodo complicato per tutti gli italiani che hanno dovuto subire delle restrizioni delle proprie libertà. Ritengo sia stato necessario in considerazione della gravità, della situazione epidemiologica, e che ha riportato ora dopo due mesi e mezzo, un po’ la luce in fondo al tunnel. Devo dire che gli italiani hanno avuto un comportamento responsabile, hanno seguito tutte le prescrizioni che il governo ha dato. I controlli sono stati tantissimi. Abbiamo avuto un riscontro positivo. Certo, ora i giovani ritengono magari che tutto sia superato. Ciò che non è. Se dovesse ritornare quest’epidemia, sarebbe un fallimento come Paese. Riusciremo a superarla soltanto se tutti insieme opereremo come grande senso di responsabilità".

NUOVA CHIUSURA - "Nuova chiusura? Tutto dipende dalla curva epidemiologica, per questo ritengo che dobbiamo stare davvero attenti. Il periodo è davvero delicato. Dobbiamo dare modo all’economia di riattivare i propri canali, vogliamo che tutte le strutture commerciali iniziano a lavorare con serenità, ma questo dipende sempre da noi. Anche la Lombardia sta uscendo da questo momento difficile, nessuno poteva immaginare di trovarsi davanti a un’epidemia di questo tipo, affrontata in maniera positiva da parte del governo. È stato complicato riuscire a mettere in campo tutte le iniziative necessarie. Aumento femminicidi? Devo dire di sì, è un dato che è emerso proprio perché le donne avevano più difficoltà a segnalare. Abbiamo dato alle donne in difficoltà la possibilità di segnalare con un clic, con un sistema che aveva la geolocalizzazione".

CARCERI - "Il ministro Bonafede ha adottato dei provvedimenti, che sicuramente porteranno effetti positivi. Sugli effetti di mia competenza, ritengo che le mafie abbiano molta capacità di adattamento, soprattutto in un momento in cui ci sono flussi di denaro consistente. Dobbiamo essere attenti che non cadano nelle mani sbagliate. Non vogliamo che ci sia l’infiltrazione della criminalità in quello che è un circuito dell’economia legale".

CONTRIBUTI - "Dobbiamo essere celeri nell’erogazione dei contributi, i cittadini hanno la vita quotidiana a cui far fronte. Stiamo mettendo in atto tutte le precauzioni. Se non riusciremo a far fronte a quest’emergenza, c’è il rischio che il senso di responsabilità di trasformi in rabbia, e quello dobbiamo evitarlo. Migranti? Sono numeri presunti, parliamo di circa 200 mila persone. Riguarda la possibilità per i datori di lavori di offrire un contratto di lavoro o di far emergere il lavoro in nero che già è presente nelle famiglie. Permesso temporaneo di sei mesi, in attesa di trovare un posto di lavoro in campi specifici (colf, badanti e lavoro nei campi). Questo è un primo passo che non si faceva da nove anni. Avere persone con contratto di lavoro dà maggiori garanzie anche dal punto di vista della pubblica sicurezza".