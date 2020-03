Coronavirus, positivo giocatore della Reggiana: è il figlio di un ex biancoceleste

Non si ferma l'emergenza coronavirus, anche il calcio è coinvolto. Si è concretizzato quello che si temeva: un giocatore della Reggiana è risultato positivo al tampone. Si tratta di Alessandro Favalli, figlio dell'ex biancoceleste Giuseppe Favalli. Come riporta il Corriere dello Sport, è entrato in contatto con dei suoi parenti già colpiti dal Covid-19. Scatterà dunque la quarantena per tutta la squadra e lo staff tecnico, per 14 giorni sarà sospesa qualsiasi attività. La situazione potrebbe comportare il blocco del campionato di Serie C.

