Coronavirus, Regione Lombardia: "Arrivati i medici cubani, domani i russi"

Gli stati esteri si muovono per aiutare l'Italia. Dopo la Cina, è il turno di Cuba e Russia. Oggi 52 medici e infermieri cubani sono prima sbarcati a Fiumicino da L'Avana, poi sono arrivati in Lombardia dove lavoreranno a Cremona. La squadra di volontari negli anni scorsi è stata in prima linea nella lotta all'ebola. Sempre nella giornata di oggi sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino gli aiuti inviati dalla Russia. Domani invece è atteso l'arrivo di medici russi in Lombardia, come confermato dal vice presidente regionale Fabrizio Sala ai microfoni di Sky Tg 24.