Coronavirus, rinviata l'amichevole Inghilterra-Italia del 27 marzo

L'amichevole tra Inghilterra e Italia, in programma il prossimo 27 marzo, a Wembley, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha comunicato la Football Association in una nota apparsa sul proprio sito e sui propri canali social. La decisione è stata presa dopo la riunione straordinaria di stamattina in cui i vertici del calcio inglese hanno optato per la sospensione di tutti gli eventi in programma fino al 4 aprile. Un provvedimento preso dopo le positività al Covid19 di Arteta (manager dell'Arsenal) e Hudson-Odoi (ala del Chelsea). Rimandate, quindi, a data da destinarsi le gare contro Italia e Danimarca. Ora per gli Azzurri è quasi scontato anche il rinvio della sfida contro la Germania in programma il 31 marzo a Norimberga. Per ora nessuna comunicazione ufficiale è arrivata, se non che la partita si sarebbe giocata a porte chiuse, ma il rinvio sembra davvero l'unica soluzione possibile di fronte a un'emergenza che ormai investe tutta Europa.