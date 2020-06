Coronavirus / Roma, salgono a 35 i positivi al San Raffaele: i dettagli

LAZIO, STRAKOSHA - Si è parlato molto di lui negli ultimi giorni, come possibile calciatore positivo al Covid in Serie...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO – LAZIO, SEDUTA SENZA LEIVA E MILINKOVIC. MA SI RIVEDE LULIC La seduta scatta intorno alle 10.30, subito dopo un altro giro di tamponi diventato ormai routine. Lavoro di forza e tecnico con il pallone per i calciatori in campo. Inzaghi incita la squadra, che di certo non si risparmia. Ritmi alti per tutto l'allenamento,... WEBTV LAZIO, ANNULLATI GLI ESAMI PER MILINKOVIC: PER IL SERBO SOLAMENTE QUALCHE GIORNO DI RIPOSO [CLICCA F5 PER AGGIORNARE] AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Buone notizie arrivano da Sergej Milinkovic-Savic. Per lui, riporta Sky Sport, solamente una botta al ginocchio. L'infortunio non è grave e dovrebbe risolversi con qualche giorno di riposo. Si... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SPAGNA: PEDRO SI OFFRE AL VALENCIA In scadenza di contratto col Chelsea e accostato a Lazio, Roma e Juve, Pedro Rodriguez alla fine potrebbe tornare in Spagna. Secondo "Superdeporte", il quasi 33enne attaccante ex Barcellona si sarebbe offerto al Valencia per tornare a giocare nella Liga....