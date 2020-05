Coronavirus/ Speranza: "Guai a pensare che tutto sia finito"

L'Italia si appresta ad entrare nella fase 2. Durante la trasmissione In mezz'ora, è intervenuto il ministro della Salute Speranza: "Guai a pensare che sia tutto finito, in me prevale un sentimento di grande preoccupazione. La situazione è migliore rispetto al passato, ma ci siano ancora dentro. Non possiamo inseguire il consenso e gli umori quando firmiamo degli atti, la prudenza è fondamentale. I dati scientifici ci dicono che questo virus è ancora pericoloso. Vogliamo accelerare il più possibile, grazie anche a un monitoraggio sulle regioni, con la possibilità di differenziare aprendo di più nei territori più pronti. Dopo il primo passo di domani, il prossimo sarà il 18 maggio. Possiamo ricominciare a incontrare le persone dell'ambito più stretto con la massima precauzione. Questa partita non si vince per decreto e la responsabilità individuale è fondamentale per questa seconda fase: il coronavirus non verrà mai battuto da un atto di governo e non basta un'ordinanza o un decreto, sono strumenti messi in campo che servono, ma quello che conta davvero e il comportamento di ciascuno e non potranno essere i controlli a determinare l'esito di questa sfida".