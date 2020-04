Coronavirus, Uefa allenta fair play finanziario 20/21

(ANSA) - MILANO, 01 APR - La Uefa ha deciso un allentamento del Fair play finanziario per la crisi legata al Coronavirus. Il Comitato esecutivo "ha sospeso le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club, esclusivamente per la partecipazione alle competizioni Uefa 2020/21". Come chiariscono fonti Uefa, per la prossima stagione non sarà necessario presentare il bilancio, che però verrà calcolato per il break-even del triennio. E nell'esame della situazione finanziaria dei club verranno tenute in considerazione specifiche circostanze legate all'emergenza. (ANSA).

