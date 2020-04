Coronavirus / USA: quasi 300.000 contagi, +1.480 morti in 24h. Trump insiste: "No lockdown"

Coronavirus, numeri drammatici per quanto concerne il contagio negli Stati Uniti. Il numero delle persone contagiate sta aumentando vertiginosamente: si è toccata quasi quota 300.000, per la precisione 297.575. Anche il bilancio delle vittime sta prendendo una piega verticale che desta preoccupazione: più di 8.000 morti, +1.480 in un giorno, un tristissimo record. Donald Trump continua ad attirare polemiche e pressioni, interne ed esterne agli USA, visto che ha escluso ancora una volta l'ordine nazionale di restare a casa: "No lockdown".

