Coronavirus, Zingaretti dà il via libera: ok a discipline sportive di contatto

È stata appena firmata l'ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti con cui si dà il via libera alla ripresa delle discipline sportive di contatto, dopo lo stop forzato causato dall'emergenza Coronavirus. Così è stata commentata la firma del nuovo provvedimento: "Alla luce del trend dei contagi nel Lazio, siamo nelle condizioni di procedere alla riapertura, da oggi stesso, anche per questa tipologia di sport. Ne siamo felici, perché lentamente e con la prudenza necessaria, stiamo garantendo agli appassionati, ai professionisti e agli operatori di riaccendere i motori delle loro attività. L'obiettivo è stato frutto di un serrato e fruttuoso confronto con tutti gli attori coinvolti, condividendo le problematiche e le richieste avanzate. Oggi quindi facciamo un passo in avanti con consapevolezza, per ripartire tutti sempre con l'obiettivo di tutelare la salute delle nostre comunità".

