Corradi (pres. ADMO): "Mihajlovic coach di vita. Grato alla Lazio per il sostegno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Bologna di Coppa Italia è stata preceduta da un momento estremamente emozionante. La famiglia di Sinisa Mihajlovic è stata omaggiata dai due club, che proprio in sua memoria hanno messo all'asta le maglie della partita con incasso destinato all'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo. Anche la Curva Nord ha ricordato Sinisa con un bellissimo striscione e una bandiera raffigurante il suo volto. La nostra redazione ha contattato Giulio Corradi, presidente ADMO Regione Lazio, presente giovedì in campo insieme alla famiglia Mihajlovic. Le sue parole: "Devo ringraziare la Lazio perché l'idea è partita da loro. Mi hanno contattato, poi hanno coinvolto il Bologna e ringrazio anche il club rossoblù perché ha aderito subito a questa splendida iniziativa: è stato un momento particolarmente toccante, ho visto emozionata tutta la famiglia di Sinisa. Noi siamo grati a queste due società perché mettendo all'asta le maglie il ricavato andrà alla nostra associazione che quotidianamente è alla ricerca di potenziali donatori, speranze di vita, che possano salvare appunto la vita a pazienti ematologici molto spesso malati di leucemia, linfomi o altre neoplasie del sangue".

NUOVA SEDE ADMO - "Voglio dire una cosa a cui tengo particolarmente: Sinisa è stato un grande coach non solo nel calcio, ma anche nella vita perché inviava dei video a ragazzi che come lui stavano vivendo questo dramma, li incitava a combattere e suggeriva come affrontare questa terribile malattia. Era una persona splendida così come splendida è Arianna e tutti i suoi figli, questo ve lo posso garantire. Noi abbiamo pensato nel nostro piccolo di dedicare a Sinisa la quarta sede che stiamo per aprire su Roma, su via Appia. Spero in Primavera di finire i lavori di tinteggiatura e le ultime opere murarie per fare questa grande giornata di inaugurazione. La Lazio ha detto che ci darà una mano quindi sarà protagonista anche nell'organizzazione di questo evento e noi siamo veramente molto felici".

PROSSIME INIZIATIVE - "Sia con la Lazio che con la Roma abbiamo presentato lo stessoidentico progetto, ossia fare dei gadget insieme a loro, far fare dei video ai calciatori, andare nelle scuole insieme. Sport e salute, motto che piace tanto al presidente Lotito, piace tanto anche a noi perché un corretto stile di vita per un donatore è un fattore fondamentale. Abbiamo così proposto di andare nelle scuole insieme a parlare di questo tema così importante che è la donazione del midollo osseo e infine cercheremo di portare pazienti, bambini in fase adolescenziale, ragazzi ricoverati al Bambin Gesù allo stadio e farli vivere un momento di vita spensierata in questo momento così difficile per loro".

INCONTRI - "Noi stiamo battendo parecchio nelle università e scuole superiori a Roma e nel Lazio. La possibilità di andare a contatto con i ragazzi è fondamentale perché è stato complicato parlare di queste tematiche online come accaduto durante il periodo Covid. In presenza i ragazzi rispondono con generosità. Spesso vengono messe in risalto le azioni poco edificanti che compiono, invece non viene mai messo in risalto quando i giovani rispondono all'invito alle donazioni, ribaltando il destino di chi riceve".