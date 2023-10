Correa, che inizio flop al Marsiglia. E il tecnico Dugarry lo boccia…

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Il calciatore argentino Joaquin Correa, ex Lazio e Inter, sta vivendo un inizio di stagione complicato al Marsiglia, da qualche tempo allenato dall'italiano Gennaro Gattuso. Le critiche nei confronti del rendimento dell'attaccante non si sono fatte attendere, con molte voci autorevoli che hanno espresso preoccupazioni. Tra queste, spicca l'ex campione del mondo Christophe Dugarry, il quale, parlando a RMC Sport, ha commentato in maniera molto diretta: "Sembra un treno merci. In questo momento è assente, mi spiace ma gioca a 2 all'ora". Dugarry ha continuato il suo duro attacco sottolineando il ritmo del gioco di Correa e chiedendosi quando il calciatore mostrerà una maggiore accelerazione. Finora, il classe '94 ha disputato solo cinque partite di campionato, di cui solamente tre da titolare, senza realizzare alcun gol o assist in questa nuova tappa della sua carriera in Ligue 1.