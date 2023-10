Corsa Champions, Cagni snobba la Lazio: “Vedo solo tre squadre”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Con il campionato in pausa per la sosta nazionali, è tempo di tracciare i primi bilancio. Per Luigi Cagni la corsa Champions League non è cosa per la Lazio, letteralmente snobbata dall'ex allenatore. Queste le sue parole: “Oggi vedo tre squadre davanti, Milan, Inter e Juventus, se a gennaio fa qualcosa d'importante, perché come organico non è adatto per lo Scudetto. Le altre sono tutte da verificare. A parte il Napoli, che ha l'organico ma sta succedendo qualcosa che non piace, con Garcia che ha azzardato troppo in un posto dove si è vinto”.