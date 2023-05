Corsa Champions, goleada Inter: cosa cambia per la Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte il Sassuolo e sale a quota 64 punti in classifica, confermando il secondo posto. Non vanno oltre il pareggio Roma e Milan, mentre hanno ottenuto il bottino pieno Juve, Atalanta e Inter. Proprio il successo della squadra di Inzaghi contro il Verona - per 5-0 - cambia un po' le carte in tavola anche in casa Lazio. Nel caso in cui le due squadre arrivassero a pari punti, conterebbero gli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti. In questo caso sarebbe totale equilibrio: 3-1 all'Olimpico, 3-1 a San Siro. Dopodiché, entrerebbe in scena la differenza reti generale. E in questo caso i cinque gol rifilati dall'Inter hanno accorciato le distanze: ma attualmente la Lazio è ancora in vantaggio, 28 contro 25 dei nerazzurri.

