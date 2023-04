Corsa Champions, in casa Lazio è vietato sbagliare

Il campionato di Serie A 2022/2023 è al rush finale. Con il Napoli di Luciano Spalletti che, dopo aver battuto la Juventus allo Stadium di Torino, ha dato via in maniera anticipata ai festeggiamenti per lo scudetto numero 3 della storia del club partenopeo, gli occhi di tutti - tifosi e addetti ai lavori - sono ora puntati su quello che sarà un torneo nel torneo principale, ovvero alla lotta per gli altri tre posti che garantiranno l’accesso alla Champions League 2023/2024.

Sono sei le squadre raccolte in nove punti che proveranno a darsi battaglia per un posto al sole. Tra queste, come noto, anche la Lazio di Maurizio Sarri che, perdendo allo stadio Olimpico contro il Torino, ha spezzato una striscia di otto risultati utili consecutivi in campionato (sei vittorie e due pareggi), pur tuttavia mantenendo la seconda piazza della classifica di Serie A.

I biancocelesti si preparano, dunque, a giocarsi le ultime gare di una stagione che, nonostante tutto, potrebbe regalare una grande soddisfazione ai tifosi biancocelesti. Con un discreto margine di punti sul quarto posto (ultima casella utile per entrare nel novero delle partecipanti della prossima edizione della regina delle competizioni europee), il club di Claudio Lotito è visto tra i favoriti all’ingresso in Champions League dagli appassionati delle scommesse che puntano sulla quota della Lazio anche nelle giocate multiple come quelle a sistema a correzione d’errore, opzione di gioco quest’ultima tra le preferite dagli scommettitori italiani.

Due anni fa l’ultima volta della Lazio nell’Europa che conta

Grazie al quarto posto conquistato dall’allora tecnico biancoceleste Simone Inzaghi (oggi sulla panchina dell’Inter semifinalista in Champions League) nel campionato 2019/2020, la Lazio è riuscita ad approdare per l’ultima volta nella fase finale del torneo di calcio per club più importante del vecchio continente due stagioni fa. Nonostante un girone iniziale da zero sconfitte (e chiuso al secondo posto alle spalle del Borussia Dortmund), l’ultima Champions della Lazio si fermò bruscamente agli ottavi di finale di fronte alla corazzata Bayern Monaco (con i bavaresi vittoriosi in entrambi gli scontri di andata e ritorno).

Ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, anche se, nonostante i diversi addii e cambi nell’organico, la Lazio è ancora pronta a compiere l’ennesimo miracolo sportivo.

Il traguardo è vicinissimo ma questo non vuol dire che l’impegno per capitan Ciro Immobile e compagni sia ormai concluso. I cinque punti di vantaggio su Milan e Roma (appaiate al quarto posto) possono permettere ai biancocelesti di scendere in campo e giocare senza patemi d’animo, anche se il calendario delle ultime giornate vedrà tanti scontri diretti. In meno di una settimana, infatti, i ragazzi di Sarri viaggeranno due volte a Milano per sfidare prima l’Inter (alla disperata ricerca di punti per non perdere il treno Champions League) e poi il Milan. E poi ancora Lecce (in casa) e la trasferta di Empoli dell’ultimo turno, con i toscani ancora invischiati nella lotta per non retrocedere in Serie B.

Insomma, il campionato (e la stagione) della Lazio potrebbe anche decidersi a stretto giro, tenuto conto che la grande bagarre dei vari scontri diretti che vedranno coinvolte le squadre in corsa per l’ex Coppa dei Campioni di certo farà vittime illustri. Sarri ne è consapevole e per questo gestirà con il contagocce le energie fisiche ma soprattutto mentali dei suoi. Nessuno stress, nessuna inutile ansia o pressione di qui alla fine. L’obiettivo dell’ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea è chiaro: riportare la Lazio dove merita di stare in Europa.