Corsa Champions: Marchegiani: "Ecco le mie tre favorite per l'Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella per la Champions si preannuncia essere una lotta serrata. Sei squadre in sei punti, quattro giornate al termine: apre la Lazio al secondo posto con 64 punti, chiude l'Atalanta settima a 58. In mezzo Juventus, Inter, Milan e Roma e una serie di scontri diretti che faranno la differenza. Interrogato su chi per lui alla fine riuscirà a entrare in Europa Marchegiani ha così risposto ai microfoni di Sky Sport: "Per me, oltre il Napoli, andranno Lazio, Juventus e Inter".