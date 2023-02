Cosenza, Zarate è arrivato in città: oggi è il giorno della presentazione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Mauro Zarate è pronto ad iniziare l'avventura con la maglia del Cosenza. L'attaccante argentino ex Lazio e Fiorentina è arrivato in Calabria e nel pomeriggio alle ore 15:00 sarà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi. Domani invece sarà presente al San Vito per assistere al match della sua nuova squadra contro la Ternana. Nei prossimi mesi dovrà essere lui a prendere per mano la squadra e a condurla alla salvezza in Serie B. Di seguito le prime immagini di Zarate da calciatore rossoblu.