Covid-19 / L'Oms: "Usa prossimo centro dell'epidemia". Trump pensa a riaprire il prima possibile...

L'epidemia di coronavirus non si arresta. L'Oms quest'oggi ha lanciato l'allarme rosso per gli Stati Uniti che potrebbero rivelarsi il prossimo focolaio dell'epidemia: "L''85% dei casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore sono stati in Europa e negli Stati Uniti. Stiamo assistendo a una grande accelerazion" nel numero di casi negli Stati Uniti che può diventare il prossimo epicentro dell'epidemia", ha dichiarato una portavoce dell'organizzazione. Il tutto mentre Trump pensa a riaprire tutto il prima possibile: "Più si sta fuori, più difficile è la ripresa. Dobbiamo aiutare aziende come Boeing, e poi serve dare una spinta all'economia. Costo enorme per il nostro Paese, comunque quando ripartirà volerà".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION