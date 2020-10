Covid / Dpcm, domani proteste in 17 città. Dalla Toscana la "marcia su Roma"

Torna alla vittoria in campionato la Lazio, seppur col brivido finale. Tre punti preziosi per ripartire anche in campionato...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, OGGI LA RIPRESA: DITA INCROCIATE PER MILINKOVIC Non c'è tempo per riposare. Il calendario non fa sconti e non concede soste alla Lazio che oggi sarà di nuovo in campo a Formello per cominciare a preparare la sfida di Champions League contro il Bruges, in programma mercoledì. Seduta di scarico per... Non c'è tempo per riposare. Il calendario non fa sconti e non concede soste alla Lazio che oggi sarà di nuovo in campo a Formello per cominciare a preparare la sfida di Champions League contro il Bruges, in programma mercoledì. Seduta di scarico per... WEBTV VIDEO - LAZIO-BOLOGNA 2-1, RIVIVI I GOL DI LUIS ALBERTO E IMMOBILE CON LE URLA DI ZAPPULLA La Lazio dà seguito alla vittoria contro il Borussia Dortmund e all'Olimpico batte anche il Bologna. Un 2-1 segnato dalle reti di Luis Alberto e Ciro Immobile che andiamo a rivivere con le urla del direttore Alessandro Zappulla direttamente dallo Stadio Olimpico.... La Lazio dà seguito alla vittoria contro il Borussia Dortmund e all'Olimpico batte anche il Bologna. Un 2-1 segnato dalle reti di Luis Alberto e Ciro Immobile che andiamo a rivivere con le urla del direttore Alessandro Zappulla direttamente dallo Stadio Olimpico.... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO LO SVINCOLATO ASAMOAH: MA DA FORMELLO... Il ghanese è stato offerto a diversi club, tra cui la Lazio che però aspetta il ritorno di Senad Lulic. Sull'ex Inter è forte la Sampdoria. Il ghanese è stato offerto a diversi club, tra cui la Lazio che però aspetta il ritorno di Senad Lulic. Sull'ex Inter è forte la Sampdoria.