Covid, la Fifa rinvia i mondiali Under 20 e Under 17: si giocheranno nel 2023

La Fifa ha posticipato i mondiali Under 20 e Under 17, previsti per il prossimo anno rispettivamente in Thailandia e Perù, causa pandemia. La nuova data è stata fissata per il 2023. "La pandemia di Covid - sottolinea la Fifa in una dichiarazione - continua a rappresentare una sfida per l'organizzazione di eventi internazioni, con forti restrizioni per i trasferimenti internazionali". Per questo, la posizione di Zurigo, "la situazione mondiale non fornisce ancora garanzie a un livello necessario a tali eventi", anche solo delle partite di qualificazione. A essere stati rinviati finora erano, oltre a Euro 2020, la Copa America e la Coppa d'Africa.