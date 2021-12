Covid | Nadal positivo dopo Abu Dhabi: "Sono in quarantena, spero di migliorare"

Rafael Nadal è risultato positivo al Covid-19. Il tennista ha annunciato di aver contratto il virus di ritorno da Abu Dhabi, dove ha giocato l'ultimo torneo. Al momento lo spagnolo è in quarantena a casa. Su Twitter l'annuncio: "Ciao a tutti. Volevo annunciare che al mio ritorno a casa dopo aver giocato il torneo di Abu Dhabi, sono risultato positivo al COVID nel test PCR che mi è stato eseguito quando sono arrivato in Spagna. Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi abbiamo superato i controlli ogni due giorni e tutti sono risultati negativi, l'ultimo venerdì e l'esito sabato. Sto vivendo dei momenti spiacevoli ma spero di migliorare piano piano. Ora sono costretto a casa e ho segnalato il risultato a coloro che sono stati in contatto con me. Come conseguenza della situazione, devo avere una flessibilità totale con il mio calendario e analizzerò le mie opzioni in base alla mia evoluzione. Vi terrò informati su qualsiasi decisione sui miei futuri tornei! Grazie a tutti in anticipo per il supporto e la comprensione".