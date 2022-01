Covid, scoperti 25 casi di Deltacron a Cipro: "Incrocio tra Delta e Omicron"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: RANGHI RIDOTTI, BASIC SI CANDIDA PER L'INTER FORMELLO - Ripresa a ranghi ridotti per la Lazio. In palestra la maggior parte dei titolari anti-Empoli, in campo per un lavoro differenziato si vedono soltanto Luiz Felipe, Marusic e Cataldi. La seduta tecnica riguarda i calciatori rimasti a riposo ieri o entrati per... FORMELLO - Ripresa a ranghi ridotti per la Lazio. In palestra la maggior parte dei titolari anti-Empoli, in campo per un lavoro differenziato si vedono soltanto Luiz Felipe, Marusic e Cataldi. La seduta tecnica riguarda i calciatori rimasti a riposo ieri o entrati per... WEBTV LAZIO-EMPOLI 3-3 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "LAZIO DUE FACCE..." La Lazio pareggia con l'Empoli 3-3. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Olimpico: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO La Lazio pareggia con l'Empoli 3-3. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Olimpico: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, PER L’ATTACCO SPUNTA ORIGI: I DETTAGLI Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e la Lazio avrebbe intavolato una trattativa attraverso alcuni intermediari… Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e la Lazio avrebbe intavolato una trattativa attraverso alcuni intermediari…