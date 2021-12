Covid, Vaia: "Quarta dose? Non sarà necessaria. Sulla variante Omicron..."

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, ANCHE LOTITO A FORMELLO: A SARRI E ALLA SQUADRA CHIEDE LA SVOLTA RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio beffa contro l’Udinese, la Lazio ha confermato di essere in un momento di stallo dal quale fatica ad uscire. La situazione comincia a preoccupare non solo Sarri ma anche il presidente, che ultimamente si sta facendo vedere sempre di... RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio beffa contro l’Udinese, la Lazio ha confermato di essere in un momento di stallo dal quale fatica ad uscire. La situazione comincia a preoccupare non solo Sarri ma anche il presidente, che ultimamente si sta facendo vedere sempre di... WEBTV LAZIO, LOTITO: "ABBATTIAMO STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONI CON IL CALCIO" - FOTO & VIDEO Giornata ricca di emozioni quella del Fersini che vedrà sfidarsi la rappresentativa del Papa e la World Rom Organization. Poco prima delle 14:30 anche il patron della Lazio Claudio Lotito e il Cardinale Ravasi sono arrivati nel centro di... Giornata ricca di emozioni quella del Fersini che vedrà sfidarsi la rappresentativa del Papa e la World Rom Organization. Poco prima delle 14:30 anche il patron della Lazio Claudio Lotito e il Cardinale Ravasi sono arrivati nel centro di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, BOTHEIM PRIMA SCELTA PER GENNAIO MA SERVE LA CESSIONE DI MURIQI Si è fatto notare in Conference League segnando tre gol alla Roma e ha raccolto l'attenzione della Lazio a cui serve un rinforzo in attacco, un sostituto di Ciro Immobile. Erik Botheim, classe 2000 del Bodø/Glimt, è finito nel mirino dei... Si è fatto notare in Conference League segnando tre gol alla Roma e ha raccolto l'attenzione della Lazio a cui serve un rinforzo in attacco, un sostituto di Ciro Immobile. Erik Botheim, classe 2000 del Bodø/Glimt, è finito nel mirino dei...