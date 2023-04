Cragno, l’agente si sfoga: “A Monza è finito in galera. E su Caprile…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, si sfoga ai microfoni di Tuttomercatoweb. Questo il suo attacco al Monza per lo scarso impiego del portiere ex Cagliari: "Non dimentichiamoci che è andato a Monza da portiere della nazionale e con uno dei rendimenti più alti degli ultimi anni di Serie A. Quando si è palesato il loro interesse, Alessio ha aderito a un progetto, per aprire un ciclo in una società che ambisce a diventare più importante. Poi, in maniera grottesca e dopo essere stato tra i migliori in Coppa Italia con il Frosinone, non è stato scelto per la prima di campionato. Il ruolo del portiere è particolare, bravo Di Gregorio a prendere la palla al balzo ma Alessio è finito in galera senza neanche aver rubato un cioccolatino".

Poi su Elia Caprile, estremo difensore classe 2001 del Bari accostato nelle scorse settimane anche alla Lazio come possibile sostituto di Maximiano: "Elia sta crescendo e dimostra all'opinione pubblica, con i fatti, che tiene botta anche in una piazza come Bari. Contro il Genoa c'erano 50mila tifosi, parliamo di una delle squadre con più presenze d'Italia. Dimostra qualità atletiche, fisiche, tecniche e mentali: merita una chance in Serie A, senza ombra di dubbio. La cosa più importante adesso però è che continui così, perché anche il Bari sta provando a salire...".