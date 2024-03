Cravero: "Col Bayern Lazio punita dagli episodi. Ora tutto sulla Coppa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex giocatore della Lazio Roberto Cravero ha detto la sua sul momento dei biancocelesti. Di seguito le sue parole: “Nel primo tempo la Lazio non mi è dispiaciuta. La squadra è stata punita dagli episodi. L’occasione di Immobile avrebbe cambiato la partita. Il Bayern, benché si dicesse che era in difficoltà, è più forte. Poi il gol dell’1-0 arriva su un tiro sbagliato di Guerreiro e il 2-0 nasce da un calcio d’angolo non dato alla Lazio. Tutto quel che poteva andare storto è andato storto. Non credo che la Lazio si sia arresa dopo il 2-0. Ma nella ripresa non si poteva più aspettare il Bayern come nel primo tempo. L’errore degli arbitri ci saranno sempre. Per me il Var ha risolto più problemi di quanti ne abbia creati. Quindi per me va bene. Per qualificarsi alle coppe europee serve trovare continuità. Forse il percorso più semplice è in Coppa Italia”.

