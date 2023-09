Credito Sportivo, finisce l'interim: nominato nuovo presidente

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Istituto per il Credito Sportivo ha un nuovo presidente del Consiglio d'Amministrazione: si tratta di Beniamino Quintieri, nominato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e d’intesa con il Ministro della Cultura. Finisce così l'interim di Antonella Badino, iniziato a ottobre 2022 dopo la nomina di Andrea Abodi a Ministro per lo Sport e i Giovani. Baldino rimarrà comunque nel CdA. Il Ministro Abodi ha commentato la nuova nomina: "Un sentito augurio di buon lavoro al professor Beniamino Quintieri con la certezza che, grazie alla sua esperienza e la sua autorevolezza, opererà per consolidare la missione sociale dell’Istituto per il Credito Sportivo, unica banca pubblica a servizio del mondo dello Sport e della Cultura per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture materiali e immateriali. A Baldino un particolare ringraziamento".