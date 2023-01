Cremonese, Alvini vicino all'esonero: trattativa con un ex Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Cremonese contro il Monza ha perso la quarta sconfitta consecutiva. La squadra grigiorossa è sempre più in fondo alla classifica con 7 punti totalizzati in 18 giornate. Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico Massimiliano Alvini è ormai prossimo all'esonero: per prendere il suo posto in pole position c'è Davide Ballardini, con cui la trattativa è in stato avanzato. L'allenatore romagnolo, che vanta anche una Supercoppa Italiana vinta alla guida della Lazio nell'estate 2009, è pronto a tornare in Serie A dopo l'esperienza conclusa con il Genoa nel 2021.