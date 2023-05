Cremonese, Ballardini dopo il duro ko con il Bologna: "Oggi meritiamo la Serie B"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo

Un bruttissimo ko quello subito dalla Cremonese per mano del Bologna che si è imposto per 5-1. Una sconfitta che avvicina in modo quasi definitivo lo spettro della Serie B per la squadra di Ballardini. Proprio il tecnico al termine della gara ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: "Il Bologna è stato superiore in tutto e noi abbiamo fatto fatica in tutto. Ci ha dato una lezione di gioco, questo è quello che si è visto oggi, non sembravamo all’altezza del campionato. Restare? La partita di oggi ha detto che probabilmente la Cremonese merita di retrocedere, per le altre cose non ci abbiamo mai pensato e ci penseremo più avanti".

"In questi quattro mesi ho visto sempre il giusto atteggiamento o non avremmo fatto questo percorso in campionato e in Coppa Italia, non sono deluso dei ragazzi. Oggi però meritiamo la Serie B e poi vedremo cosa saremo capaci di fare eventualmente. Gli aspetti fondamentali saranno la scelta degli uomini e la qualità perché in una società come questa, molto seria, e in una piazza del genere se azzecchi questi due punti poi fai fatica a sbagliare".