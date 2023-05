Cremonese, Ballardini in vista della Lazio: “Queste le condizioni della rosa”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

La Cremonese è in piena zona retrocessione, queste che verranno saranno tutte sfide decisive per il suo futuro. Il primo avversario da affrontare sarà il Bologna, poi sarà la volta della Lazio. Alla vigilia del match contro i felsinei, Ballardini è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione specialmente sull’infermeria. Queste le parole del tecnico: “È vero che ci avviciniamo a partite sempre più decisive, nel senso che ti dicono se puoi ancora competere o meno. È bello giocare contro squadre organizzate e ben attrezzate, per me sarà un bel banco di prova per vedere se siamo competitivi”

CONDIZIONI ROSA - "Negli ultimi giorni non si sono allenati Benassi e Ferrari. Ferrari si è allenato questa mattina e sembra disponibile, per Benassi è un po’ più complicato. Non ci sarà Dessers, Tsadjout ha ripreso mercoledì con la squadra quindi c’è”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE