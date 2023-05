Cremonese, i convocati di Ballardini per la sfida contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Domani all'Olimpico la Cremonese affronterà la Lazio, la sfida è in programma alle 18 e sarà valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Per l'occasione, Davive Ballardini ha reso nota attraverso i canali ufficiali la lista dei convocati. Di seguito tutti i nomi

PORTIERI: Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

DIFENSORI: Aiwu (4), Bianchetti (15), Chiriches (21), Ferrari (24), Ghiglione (18), Lochoshvili (44), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

CENTROCAMPISTI: Acella (23), Castagnetti (19), Galdames (27), Meité (28), Pickel (6)

ATTACCANTI: Afena-Gyan (20), Buonaiuto (10), Ciofani (9), Okereke (77), Tsadjout (74)

