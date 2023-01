Crisi Milan, Costacurta: "Come l'anno dopo lo scudetto vinto contro la Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il poker della Lazio sul prato dell'Olimpico ha acutizzato ancor più il momento difficile del Milan. Tra le voci autorevoli degli ex rossoneri c'è anche Billy Costacurta che, nel salotto di Sky Sport nel post gara di ieri, ha fatto un parallelismo con il passato che coinvolge anche i biancocelesti: "Ricordo quando vincemmo lo scudetto proprio contro la Lazio nel '99. Non eravamo i più forti, ma tutti avevano tirato fuori qualcosa in più rispetto alle proprie possibilità. L'anno dopo, invece, abbiamo avuto tanti alti e bassi. Credo sia quello che stia succedendo anche al Milan di oggi. Alcuni giocatori hanno giocato da campioni l'anno scorso e quest'anno non riescono a ripetersi. Non dimentichiamoci anche che questa è una grande Lazio, guardate le giocate che ha fatto...".