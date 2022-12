Cristiano Ronaldo, trovata l'intesa con l'Al-Nassr: guadagnerà una cifra surreale

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Cristiano Ronaldo d'Arabia. Concluso il Mondiale, il campione portoghese proseguirà la sua carriera in Medio Oriente. A peso d'oro, anche se dalle parti arrivano le smentite di rito. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, il cinque volte Pallone d'Oro ha infatti trovato l'intesa per l'Al-Nassr per le prossime due stagioni, realisticamente le ultime due della sua ricchissima e fortunatissima carriera. Le più ricche: nei prossimi due anni e mezzo, CR7 guadagnerà circa 200 milioni di euro a stagione.