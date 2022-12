Croazia Mondiali | Vergogna dopo il match col Brasile: cori per la "pulizia etnica"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

E' polemica per un video che circola sui social network dei giocatori croati che dopo la vittoria nei quarti contro il Brasile festeggiano con versi che fanno riferimento al regime "Herceg-Bosna", creato in Bosnia durante la guerra nei Balcani, tra il 1991 e il 1994, e riconosciuto come progetto criminale dal Tribunale penale internazionale dell'Aia. "Herceg-Bosna" e' anche il titolo della canzone di Marko Petkovic Thompson, del gruppo Thompson, e fa riferimento appunto alla Repubblica Croata di Bosnia i cui dirigenti sono stati condannati per eccidi etnici. Il video, diffuso su alcuni profili social bosniaci, sta facendo discutere in queste ore. "Per i bosniaci - si legge in un post del profilo twitter BIHFootball - il termine Herceg-Bosna simboleggia: campi di concentramento, stupri, torture, lavoro forzato, persecuzione, uccisioni... Questo è così triste Croazia".