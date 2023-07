Cronaca di Roma | 21enne suicida nella residenza universitaria

Fonte: TuttoGossipNews.it

Giuseppe aveva 21 anni e frequentava il primo anno di Mediazione Linguistica e Culturale alla Lumsa di Roma. Il ragazzo il 9 luglio ha deciso di togliersi la vita negli alloggi universitari a Piazza Adriana. La polizia sta cercando un messaggio che possa spiegare tutto. Dalle informazioni raccolte, il ragazzo avrebbe superato da poco un esame con il massimo dei voti, era amante degli animali e tifoso della Lazio. Lascia i genitori e la sorella, oltre che tutta la comunità universitaria... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > GIUSEPPE LUMSA <

