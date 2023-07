WEBTV FORMELLO - LAZIO, SECONDA GIORNATA DI VISITE MEDICHE: TOCCA AI BIG - FOTO & VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 10:00 - Terminano gli arrivi, ora i calciatori andranno all'Isokinetic per continuare i test che danno inizio alla stagione. AGGIORNAMENTO ORE 09:44 - Alessio Romagnoli entra nel centro sportivo delle aquile. Seconda stagione alla Lazio per il... AGGIORNAMENTO ORE 10:00 - Terminano gli arrivi, ora i calciatori andranno all'Isokinetic per continuare i test che danno inizio alla stagione. AGGIORNAMENTO ORE 09:44 - Alessio Romagnoli entra nel centro sportivo delle aquile. Seconda stagione alla Lazio per il... VOCI DI MERCATO EX LAZIO, LUIZ FELIPE STA PER SALUTARE IL BETIS: IN PREMIER OFFRONO 20 MILIONI Dopo una stagione più che convincente, sembra chiudersi la parentesi al Betis di Luiz Felipe, arrivato da svincolato un anno fa dalla Lazio. Il centrale brasiliano, che ha passaporto italiano ed ha esordito con la nazionale di Mancini un anno fa, secondo quanto... Dopo una stagione più che convincente, sembra chiudersi la parentesi al Betis di Luiz Felipe, arrivato da svincolato un anno fa dalla Lazio. Il centrale brasiliano, che ha passaporto italiano ed ha esordito con la nazionale di Mancini un anno fa, secondo quanto...