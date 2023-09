Cronaca | Torino, si schianta un mezzo delle Frecce Tricolori: morta una bimba

WEBTV RIVIVI LA DIRETTA - LAZIO, MANDAS: "MI VOLEVANO ALTRE SQUADRE, MA..." FORMELLO - Il colpo a sorpresa di fine mercato. Christos Mandas si presenterà in sala stampa alle 15 insieme a Guendouzi e al collega di reparto Sepe. Acquistato a titolo definitivo dall'Ofi Creta, il greco classe 2001: Segui la diretta scritta delle sue parole su... FORMELLO - Il colpo a sorpresa di fine mercato. Christos Mandas si presenterà in sala stampa alle 15 insieme a Guendouzi e al collega di reparto Sepe. Acquistato a titolo definitivo dall'Ofi Creta, il greco classe 2001: Segui la diretta scritta delle sue parole su... VOCI DI MERCATO FRATTESI, IL PRIMO ALLENATORE: "VI RACCONTO IL DAVIDE 'LAZIALE'" Era ancora un giovane sognatore Davide Frattesi quando vestiva la maglia della Lazio. Quando al campo d'allenamento ad aspettarlo c'era un mister che del suo futuro aveva già capito tutto: "Quello che sta facendo Frattesi in Nazionale non è... Era ancora un giovane sognatore Davide Frattesi quando vestiva la maglia della Lazio. Quando al campo d'allenamento ad aspettarlo c'era un mister che del suo futuro aveva già capito tutto: "Quello che sta facendo Frattesi in Nazionale non è...