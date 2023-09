Cruz, il figlio arriva in Serie A: ecco dove giocherà l'erede del Jardinero

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Filippo Gabutti

Un altro figlio d'arte in Serie A: Juan Manuel Cruz sarà presto un nuovo calciatore dell'Hellas Verona a tutti gli effetti. Il figlio di Julio, dieci anni nel nostro campionato con le maglie di Bologna, Inter e Lazio, ha firmato il contratto e si è legato al club scaligero. A riferirlo è Sportitalia. Per l'ufficialità, adesso, si attende soltanto il completamento delle visite mediche, cosa che dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana. Juan Manuel Cruz, come il papà, di mestiere fa il centravanti. Classe '99, è cresciuto nel Banfield e nel campionato argentino ha collezionato 44 presenze e 8 gol.