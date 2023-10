Cucchi su Immobile: "Il suo amore per la Lazio non va messo in discussione"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Riccardo Cucchi, ex telecronista, si è pronunciato ai microfoni di TvPlay riguardo la vicenda di Immobile che tiene banco in casa Lazio in questi giorni. Ha fatto tanta parlare l'intervista del capitano biancoceleste, e in molti hanno dato il loro pensiero. Ecco le sue parole: "Sono un estimatore di Immobile. Sono stato critico verso chi lo discute. Ha i numeri che dicono quanto sia stato importante. Non credo ci siano attaccanti che siano in grado Il problema di Immobile in Nazionale è che si è chiesto di fare qualcosa che non è nelle sue corde. E’ un attaccante che deve essere lanciato in profondità. Era costretto a fare il centravanti boa, che non era il suo. Almeno così era con Mancini, con Spalletti potrebbe cambiare. Nelle prime partite ha incontrato in difficoltà anche con la Lazio quest’anno. Ma perché verticalizzava poco. Poi invece è andata meglio. Le palle in verticale agevolano le caratteristiche di Immobile. Ma nessuno può garantire quei numeri. Poi certo, mi auguro esca qualcuno di ancora meglio. Immobile parla troppo? Non lo fa di frequente, né utilizza tanto i social. Poi li sono usciti commenti critici offensivi, e se arrivano dai tifosi laziali possa esserne risentito. Chi va allo stadio sa che è sempre dalla parte di Ciro. Credo non sia stato capito fino in fondo. Rinunciare all’Arabia è stato un gesto importante. Credo sia amareggiato, ma non penso che volesse dire che a Gennaio vada via. E’ stato uno sfogo. Il suo amore per la Lazio non va messo in discussione. Gli auguro di tornare a fare le cose che sa fare".