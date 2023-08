Cucci: “Lazio e Roma, niente figurine. Ecco di cosa hanno bisogno...”

Fonte: lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Nella Capitale c'è voglia di grandi obiettivi. Sia biancocelesti che giallorossi aspirano a un campionato da protagonisti, benché al momento il mercato claudicante non abbia contribuito a infiammare le rispettive piazze. Proprio questa tematica è stata affrontata nell'intervista concessa a TMW Radio dal giornalista e saggista Italo Cucci. Queste le sue dichiarazioni: “La Roma ha bisogno di un gagliardo, la Lazio di qualche raffinatezza di più. Mi piacerebbe che arrivasse qualche grande firma per dire che sono in lotta anche loro. Serve qualcosa in più per accendere la Capitale. Morata è un alibi, una scusa di mercato per Mourinho. È possibile che si debba raccattare una figurina usata per dire che ha una squadra? Morata è un bravo ragazzo ma è una figurina, non è quello che può cambiare il destino di una squadra”.