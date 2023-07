D'Amico, Abodi: "Non l'ho mai visto triste, neanche quando..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa mattina si sono svolti a Ponte Milvio i funerali di Vincenzo D'Amico, storica bandiera della Lazio scomparsa lo scorso 1 luglio. Tra i tanti presenti alla Chiesa Gran Madre di Dio c'era anche il Ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi . Quest'ultimo, ai microfoni dei cronisti presenti, ha voluto esprimere il suo ricordo:

"Di D’Amico ho tanti ricordi e tutti col sorriso. Non ho mai visto Vincenzo rattristato, nemmeno quando avrebbe avuto motivo per esserlo in qualche momento della sua vita. Una persona fantastica, meravigliosa. E non sono le solite frasi di circostanza, perché con lui c’era simpatia, affetto stima, amicizia".