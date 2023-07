D'Amico, anche Cataldi in Campidoglio: "La sua impronta resterà per sempre" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra le tante testimonianze d'affetto per Vincenzo D'Amico, c'è stata anche quella di Danilo Cataldi. Il calciatore della Lazio ha raggiunto in serata la camera ardente allestita in Campidoglio per omaggiare l'ex capitano biancoceleste. Queste le sue parole all'uscita: "Mi sembrava giusto passare e lasciare un segno d'affetto per una grande persona. È stato un grande, il suo ricordo è vivo. E lascerà un'impronta che rimarrà per sempre".

Pubblicato il 3/07

