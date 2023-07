D'Amico, Bollini: "Ha toccato la mia mente e i miei ricordi. Non dimentico..."

TUTTOmercatoWEB.com

Oggi nella Chiesa di Ponte Milvio la Lazio, i tifosi e il mondo del calcio hanno dato l’ultimo saluto a Vincenzo D’Amico. A voler esprimere un pensiero sull’ex biancoceleste, Alberto Bollini. Queste le parole del ct della Nazionale U19 rilasciate ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “La vittoria contro Malta la dedico a lui. Calcisticamente interpretava ciò che oggi viene saltato: dribbling, tecnica, fantasia. Ero un bambino ed è impossibile non ricordare le sue gesta. Nei tanti anni in Rai, non dimentico il commento fatto insieme alla Serie B: eravamo i due opinionisti e lui aveva un master di simpatia e umanità che aggiungeva all’approfondimento calcistico. Se aveva studiato poco, riusciva a leggere la partita e interpretare il singolo e il gesto senza sbagliare. Un uomo dal cuore aperto e dalla disponibilità straordinaria. Era laziale, e io ho lavorato tanti anni lì. Ero molto curioso di come fosse il suo gruppo all’epoca e la sua scomparsa ha toccato la mia mente e i miei ricordi. Portava il sorriso in un mondo in cui a volte il sorriso viene meno"

