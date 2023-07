D'Amico, camera ardente | Abete: "Bandiera del calcio italiano. Quel suo sorriso..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Anche l'ex presidente della FIGC, Giancarlo Abete, si è recato presso la camera ardente di Vincenzo D'Amico, allestita in Campidoglio presso la sala della Promoteca. Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti il commissario della Lega Nazionale Dilettanti ha ricordato così la bandiera della Lazio:

"Una bandiera della Lazio e del calcio italiano, per le qualità di gioco, di stile e le capacità di vivere le situazioni agonistiche e non, in maniera esemplare. In questi giorni, si è visto, ha lasciato un grande ricordo. Rappresenta un calcio d'altri tempi, ma è naturale, passano gli anni e anche il modo di fruire questo sport cambia. Determinati giocatori, che per tanti anni legano la loro attività a delle squadre, oggi si contano sulla punta delle dita, così come nel ricordo valorizziamo momenti diversi, come epoche di tifo, passione e partecipazione che sono diverse rispetto a oggi.

Oggi tutto è più accelerato e questo porta spesso a uno stresso che non consente di vivere allo stesso modo i momenti che si vivevano qualche decennio fa. Vincenzo D'Amico è stato una bandiera per la Lazio e un giocatore che ha avuto sempre l'apprezzamento di tutti, aldilà di essere una figura che rappresentava una grande società e quindi lascia un bellissimo ricordo. Un'immagine iconica? Quelle legate allo Scudetto, ma anche lui in mezzo al campo. Tutti lo abbiamo visto in azione, come toccava il pallone. Sappiamo quale fosse la sua qualità. E poi quel sorriso, che lo ha sempre contraddistinto, la sua capacità, anche aldilà dei momenti in cui si è al top della celebrità, di interpretare ruoli e momenti con serenità, fiducia e spirito positivo".