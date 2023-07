D'Amico, camera ardente | Giordano commosso: "Era fatto soltanto per la Lazio"

Amici, compagni di squadra, ma anche qualcosa di più. Giordano e D'Amico sono stati come due fratelli. Nel giorno della camera ardente di Vincenzo, Bruno non poteva mancare e, visibilmente commosso in difficoltà nel trattenere le lacrime, ha parlato così ai media presenti: "Siamo diventati grandi insieme, sono subentrate le famiglie, i figli e siamo diventati nonni. Adesso Vincenzo non c’è più ma sarà sempre nei nostri cuori. Non è retorica, ma era una persona pulita e pura difficile da trovare. Lo porterò sempre nel mio cuore e ho avuto la fortuna di giocarci accanto per molti anni. So che privilegio ho avuto, ma quello maggiore è quello di averci vissuto per 50 anni ininterrottamente come un fratello".

"Era speciale perché era semplice e disponibile con tutti. Se un tifoso lo criticava, lui il giorno dopo ci andava a cena. Non si metteva a discutere con nessuno. Non conosceva cattiveria e invidia. È sempre stata una persona leggera ma con grande personalità. È diventato titolare di una Lazio straordinaria a 18 anni. Puoi essere forte quanto vuoi a quell’età, ma se non hai personalità e un certo bagaglio interiore difficilmente riesci a fare quello che ha fatto lui. È stato un grandissimo calciatore non solo baciato dalla fortuna. Ci ha messo tanto del suo attraverso il lavoro. Quando era piccolo si è rotto una gamba ed è stato un anno fermo. Ha subito tanto, ma poi ci ha deliziato con il suo calcio. Era un giocatore fatto soltanto per la Lazio. Ha provato ad andare un anno a Torino anche se non voleva, ma è dovuto tornare di corsa a Roma".