D'Amico, camera ardente | Malagò: "Era apprezzato anche dai romanisti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giovanni Malagò è passato in Campidoglio per porgere l'ultimo saluto a Vincenzo D'Amico. Il presidente del CONI ha reso omaggio al campione biancoceleste presso la Sala della Protomoteca durante la camera ardente. Ai cronisti presenti ha raccontato il ricordo che ha di lui: "La generazione è quella, al di là di quelli che sono gli aspetti del tifo della squadra. In quel periodo non c'erano le televisioni, c'era '90° Minuto' e 'La Domenica Sportiva'. Chi era appassionato di calcio finiva ad abbonarsi per entrambe le squadre per poterle andare a vedere. È stato bello perché ho letto di tanti tifosi e giocatori della Roma che hanno detto che era ben voluto da tutti, anche da chi tifava l'altra squadra. C'era un rapporto personale molto buono, poi soprattutto grazie a Michele Plastino ci siamo visti per una vita commentando il calcio e non solo. Dismettere i panni del calciatore ed essere apprezzato anche per quello: lo faceva in modo elegante, ma anche critico". Qualcuno ha provato a fargli altre domande, ma lui ha glissato immediatamente: "Oggi parliamo solo di Vincenzo D'Amico".