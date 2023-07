D'Amico, camera ardente | Oddi: "Non ha mai fatto pesare niente a nessuno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giancarlo Oddi non poteva mancare alla camera ardente di Vincenzo D'Amico. Più che compagni di squadra. La vita li ha resi fratelli ("Ho vissuto una vita insieme a Vincenzo. Era più piccolo di me, quindi logicamente era un fratello minore" ha detto ai cronisti presenti in Campidoglio). Alla Lazio hanno vinto insieme lo scudetto nel 1974. Giancarlo però non riesce a concentrare in un solo ricordo tutto l'affetto per il compagno di mille battaglie e non solo: "Un ricordo solo è poco. Sono sempre stato tanto bene con lui, anche ultimamente ci sentivamo spesso e riusciva a essere simpatico anche quando stava poco bene. Troppo forte in tutto e per tutto. Si dice sempre così quando qualcuno viene a mancare, però in quest'occasione è tutto vero. Come calciatore era fortissimo, però come persona anche: non poteva avere dei nemici perché andava d'accordo anche con loro. Ci parlavi e ti rimaneva simpatico per forza, aveva sempre la battuta pronta e non ha mai fatto pesare niente a nessuno, anche quando non stava tanto bene. Una persona, un fratello minore, un uomo veramente in gamba".