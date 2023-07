D’Amico, il ricordo di Cucchi: “Se ne va il “cucciolo” di quella magnifica Lazio”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

È un giorno tristissimo oggi in casa Lazio. Vincenzo D'Amico è scomparso all'età di 68 anni portando via con se un altro pezzo di quella banda che regalò sotto la guida di Maestrelli il primo storico scudetto della storia. Tra chi ha voluto ricordarlo c'è anche Riccardo Cucchi che ha così scritto sui social: "È un giorno triste e malinconico. Ci lascia il "cucciolo" di quella magnifica squadra di visionari. Per la mia generazione fu un privilegio vederti giocare Vincenzo.